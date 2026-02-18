Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступно в разных локациях.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области можно найти через платформу «Допомагай», которая объединяет предложения убежища от неравнодушных граждан в относительно безопасных регионах страны, сообщает Politeka.

В Одессе доступны несколько вариантов временного проживания для переселенцев. На улице Жуковского предлагается отдельная комната в двухкомнатной квартире. Проживание предусмотрено для женщины, хозяйка – пенсионерка 68 лет. Обстановка спокойная без дополнительных требований. Связаться можно по телефону ежедневно до 18:00.

Еще одно предложение размещено на проспекте Князя Владимира Великого. Порядковая одесская семья готова принять одинокую женщину в возрасте от 60 до 70 лет. Речь идет о трехкомнатном помещении на первом этаже, где комната полностью оборудована для комфортного проживания.

Отдельно бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области доступно в частном секторе по улице Бригадной. Там предлагается комната со всеми удобствами для женщины до 55 лет. Условием является помощь по хозяйству, чистоплотность и отсутствие вредных привычек.

Во всех случаях приют предоставляют на разный срок — в зависимости от обстоятельств и потребностей людей, вынужденных покинуть дома. Контакты для связи указаны непосредственно в объявлениях, условия оговариваются индивидуально.

Также стоит отметить, что платформа «Допомагай» позволяет быстро найти проверенное жилье, а благодаря поддержке граждан переселенцы получают шанс почувствовать стабильность и безопасность. Стоит отметить, что среди объявлений встречаются предложения не только в Украине, но и за рубежом.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.