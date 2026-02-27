Індексація пенсій з 1 березня у Одеській області підтримає купівельну спроможність літніх мешканців.

Індексація пенсій з 1 березня у Одеській області передбачає підвищення на 12,1% і стартує у 2026 році, повідомляє Politeka.

Про рішення заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді. За його словами, перегляд стосується всіх громадян, які отримують кошти через Пенсійний фонд.

Посадовець наголосив, що показник на 4% перевищує торішню інфляцію та охоплює кожного одержувача. Перерахунок проведуть автоматично, без додаткових звернень.

Підставою для змін стала фінансова стабільність фонду. Уперше за тривалий період рік розпочався зі збалансованим кошторисом. Бюджет на 2026-й перевищує 1,2 трильйона гривень і не має дефіциту. Це гарантує передбачуваність нарахувань для понад 10 мільйонів людей.

Середній розмір забезпечення цьогоріч сягає близько 6 500 гривень. Водночас більш як 4,3 мільйона громадян отримують менші суми. Саме тому перегляд став частиною ширшої реформи системи.

Міністерство підготувало оновлену модель та завершує роботу над законопроєктом, який має закріпити довгострокову стабільність і прозорі правила нарахувань.

Аналітики вважають, що індексація пенсій з 1 березня у Одеській області підтримає купівельну спроможність літніх мешканців та сприятиме зменшенню соціальної нерівності.

Також варто зауважити, що детальні роз’яснення щодо сум і строків можна отримати у територіальних підрозділах фонду або через офіційні онлайн-сервіси.

Оновлені нарахування почнуть надходити отримувачам відповідно до встановленого графіка вже у березні.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.