Жители Запорожья могут ознакомиться с подробным прогнозом погоды с 11 по 20 марта, поэтому рассказываем об этом больше.

Прогноз погоды с 11 по 20 марта в Запорожье поможет планировать повседневные дела, прогулки и активности на свежем воздухе, сообщает Politeka.

Прогноз погоды с 11 по 20 марта в Запорожье предоставили на сайте sinoptik.ua.

11 марта начнется с прохладной ночи +6°, температура утра +4°, днем ​​столбик термометра поднимется до +15°, вечером снизится до +8°.

Ветер слабый, до 1,9 м/с, влажность будет изменяться от 35 до 83%. Весь день небо будет ясным, осадков не ожидается.

12 марта синоптики прогнозируют стабильную солнечную погоду, ночная температура +4°, дневная +15°, ветер 0,8–2,2 м/с.

13 марта также ясная погода, температура ночью +6, днем ​​+15, ветер до 3,4 м/с. Осадков не ожидается, влажность 32-73%.

14 марта прохладнее ночью +5°, днем ​​до +12°, ясная погода сохраняется весь день, ветер 2,6–4,3 м/с. 15 марта ясная и сухая погода, ночь +4 °, день +12 °.

16 марта прогноз предполагает ясное небо утром, но днем ​​оно затянется облаками, температура будет колебаться от +4 до +11.

17 марта будет облачно, температура +4...+9°, утром возможен мелкий дождь, который должен завершиться к вечеру.

18 марта сохранится облачность, температура от +4° до +11°, ветер 3,5–4,9 м/с, вероятность осадков низкая.

19 и 20 марта ожидается преимущественно пасмурная атмосфера на улице с редкими солнечными прояснениями. Ночная температура +4-5 °, дневная +10 °.

В целом прогноз с 11 по 20 марта в Запорожье демонстрирует преимущественно сухую погоду в начале периода и частичную облачность во второй половине, с незначительными локальными осадками.

