Графики отключения света в Киевской области на 11 марта связаны с проведением плановых технических и профилактических работ на электросетях.

В Киевской области обнародовали графики отключения света на 11 марта, которые коснутся отдельных населенных пунктов, сообщает Politeka.net.



Информацию об ограничениях обнародовали несколько территориальных общин области, опираясь на данные «Київські регіональні електромережі»

Графики отключения света в Киевской области связаны с проведением плановых технических и профилактических работ на электросетях. Цель мероприятий — повысить стабильность электроснабжения и предотвратить возможные аварийные ситуации в будущем.

ДТЭК «Київські регіональні електромережі» проводит профилактические работы в пределах Иванковской территориальной громады. В связи с этим 11 марта 2026 с 08:00 до 17:00 будет временно отключено электроснабжение в селе Сукачи.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях ЧАО «ДТЭК Киевские региональные электросети» будет проводить профилактические работы. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии: 11.03.2026 с 08:00 до 20:00 в селе Cухолисы по улицам: Набережная, Перемогы, Центральна.

В связи с выполнением плановых работ будет отключение электроэнергии в городе Переяславе. Ограничения будут действовать с 8:30 до 19:30 на следующих улицах:

Берла Арсения — 1А, 1Б, 7, 12, 14;

Героив Чорнобыля — 2, 6, 14, 18, 20;

Коломийця Володымыра — 2А;

Левчука Остапа — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 5/А, 5/Б, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 15/А, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 23, 25;

Лесыка Анатолия — 3, 13, 15, 32;

Ляскоронського Васыля — 1, 2, 4, 7;

Михновськых Братив — 27;

Мицкевыча Адама — 3, 9, 10, 14, 15/1, 16, 18, 26;

Мищанська — 8, 8Б, 8В, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 14;

Пасична — 6, 10, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 27А, 28А, 29, 29А, 33Б, 33А, 33Б, 33в, 35, 35Б, 37, 39;

Пидварська — 61, 63, 81, 85, 87, 88, 99;

Потапенка Ярослава — 60Ж, 62, 62А, 62Б, 62В, 62Ж, 62И, 62К, 64, 64А, 64-А, 67/е, 67Г, 68, 69, 69А, 69Б, 70, 71, 71А, 71Б, 71-б, 72, 72А, 73, 74, 74А, 75, 76, 76-а, 77, 78, 78А, 79, 80, 81А, 81Б, 84А, 85, 87, 87А, 89;

Сагайдачного Петра — 28;

Ярослава Мудрого — 8;

пров. Берла Арсения — 1, 2, 3, 4, 8;

пров. Ляскоронського Васыля — 2, 5, 7.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Киевской области: о каких именно изменениях объявлено.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: кто именно имеет право на поддержку.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: украинцам показали доступные предложения.