Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області у 2026 році розпочалася в межах соціальної програми підтримки літніх громадян та родин, які опинилися у складних умовах, повідомляє Politeka.

Проєкт реалізують у Харкові та Ізюмі. Він спрямований на відновлення пошкоджених осель і забезпечення базових потреб людей, що постраждали від обстрілів або тривалий час перебували в небезпечному середовищі.

У межах ініціативи «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» передбачено ремонт дверей, вікон, покрівлі, а також відновлення стін і стель. Перелік робіт визначають після технічного огляду кожного помешкання спеціалістами.

Подати заявку можуть громадяни віком від 60 років, особи з інвалідністю, люди з тяжкими захворюваннями, багатодітні родини, самотні батьки та вагітні жінки. Кожне звернення розглядають індивідуально, навіть за відсутності частини довідок.

Для участі необхідно надати паспорт, підтвердження права власності та інформацію про доходи. Консультанти супроводжують заявників під час оформлення й пояснюють процедуру.

Окремий напрям передбачає домашній супровід самотніх громадян старшого віку та мешканців із серйозними проблемами здоров’я. Фахівці допомагають у побуті та з організацією щоденних справ.

Координатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області впроваджується спільно з міжнародними партнерами та має на меті покращення умов проживання.

Жителям радять стежити за офіційними повідомленнями й звертатися на гарячу лінію для уточнення деталей. Своєчасне подання документів дозволяє пришвидшити розгляд заявки та отримати необхідну підтримку для безпечного життя.

