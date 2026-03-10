В разных населенных пунктах области вводятся графики отключения света в Ивано-Франковской области на 11 марта.

В Ивано-Франковской области на 11 марта вводятся графики отключения света в связи с плановыми ремонтными работами, сообщает Politeka.net.

Информацию подтвердили несколько местных общин на официальных страницах Facebook.

Согласно сообщениям энергетиков, работы предусматривают обслуживание и модернизацию электросетей, что позволяет повысить надежность инфраструктуры и снизить риск аварий в будущем. Поэтому в разных населенных пунктах области вводят графики отключения света в Ивано-Франковской области на 11 марта.

Энергетики отмечают, что такие меры необходимы для безопасного и стабильного функционирования сетей. Жителям области советуют заранее ознакомиться с графиками отключений и учесть их при планировании ежедневных дел во избежание неудобств.

11 марта 2026 года с 08:00 до 19:00 плановые обесточения будут введены в селе Пидгайчыкы. Свет будет отсутствовать на улицах Гора и Леси Украинки.

Кроме того, 11 марта с 09:00 до 17:00 электроснабжение временно прекратят в селе Старый Лысець. Ограничения будут действовать на улицах Садовий, Тараса Шевченка та Цвынтарний.

Так, в селе Хмеливка свет будет отсутствовать на улице Незалежности с 09:00 до 17:00. Жителям этой улицы рекомендуют заранее подготовиться к временному отключению электроснабжения во избежание неудобств в быту и работе.

Кроме того, в поселке Богородчаны графики отключений будут действовать в течение двух дней – с 11 по 12 марта 2026 – с 10:00 до 19:00. Под ограничения попадают несколько улиц: Биля чеськои базы, Васыля Стефаныка, Васыля Стуса, Ивана Петраша, Молодижна и Ясна.

