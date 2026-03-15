Усі переселенці можуть звертатися за грошовою допомогою для ВПО у Київській області.

У Київській області грошова допомога для ВПО надається через державну програму підтримки переселенців, повідомляє Politeka.net.

Деталі програми озвучили у Національній соціальній сервісній службі.

Новоприбулі громадяни, які вперше отримали статус ВПО, можуть розраховувати на фінансову підтримку протягом перших шести місяців після переїзду. Сума щомісячних виплат становить: 3 000 гривень на дитину, 3 000 гривень на особу з інвалідністю та 2 000 гривень для дорослого переселенця.

Щоб оформити виплати, слід отримати довідку ВПО та подати заяву. Це можливо через мобільний застосунок «Дія», у Центрі надання адміністративних послуг або у сервісному відділенні Пенсійного фонду.

Після завершення шестимісячного терміну право на отримання допомоги зберігається за вразливими категоріями: пенсіонерами, людьми з інвалідністю, дітьми-сиротами та іншими соціально незахищеними групами. Також виплати продовжують родини, у яких середньомісячний дохід на одного члена не перевищує 9 444 гривні.

Окрім базової підтримки, працевлаштовані переселенці можуть отримувати додаткові виплати: 2 000 гривень щомісяця для працюючих ВПО та 3 000 гривень для людей з інвалідністю. Така допомога сприяє швидшій адаптації на новому місці та частково компенсує витрати на життєві потреби.

Держава прагне підтримати економічну активність переселенців та забезпечити їхню фінансову стабільність на території Київської області.

Подробиці про порядок отримання грошової допомоги для ВПО у Київській області можна дізнатися на офіційних порталах.

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Київській області: про які саме зміни оголошено.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО у Київській області: хто саме має право на підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Київській області: українцям показали доступні пропозиції.