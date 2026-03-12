Дефицит продуктов в Одессе может привести к увеличению стоимости ягод и фруктов.

Дефицит продуктов в Одессе усугубляется из-за нехватки сезонных рабочих и активной конкуренции с европейскими странами, сообщает Politeka.

Аграрии региона ищут кадры вне страны, чтобы вовремя собрать урожай ягод и фруктов. Без привлечения иностранцев и пересмотра уровня оплаты стабильные поставки оказываются под опасностью.

По информации Госстата, площадь малинников в Украине составляет около 5 тысяч гектаров. Для полного сбора нужно десятки тысяч человек. Предприятия признают, что закрывают лишь около половины открытых позиций, поскольку часть украинцев выезжает работать в Польшу или Италию. Там предлагают более высокие доходы, обеспечивают жильем и компенсируют транспортные расходы.

Подобная ситуация наблюдается и с голубиной, клубникой и яблоками. Хозяйства не имеют достаточно персонала в пиковый период. Поэтому часть урожая рискует остаться на полях или попасть на рынок с задержкой.

Некоторые компании повышают оплату до уровня, приближенного к европейскому, чтобы удержать людей. Другие инвестируют механизированным способом сбора или вводят формат самостоятельной уборки для покупателей с пониженной ценой.

Рекрутинговые агентства сообщают об интересе к работникам из Бангладеша, Непала, Индии и африканских государств. Для неквалифицированных предлагают около 500 долларов, для операторов техники и водителей — до 800. Однако бюрократические процедуры разрешений на проживание и трудоустройство остаются серьезной преградой.

Эксперты отмечают, что если кадровый вопрос не будет решен в ближайшее время, дефицит продуктов в Одессе может привести к повышению стоимости ягод и фруктов, а также сокращению объемов поставок на внутренний рынок.

Специалисты советуют потребителям заранее планировать покупки сезонной продукции во избежание недостатка в период пикового спроса.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.