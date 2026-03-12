Завершение отопительного сезона в Николаевской области на 2026 год зависит от правил, установленных на законодател ьном уровне.

В 2026 году завершение отопительного сезона в Николаевской области не будет привязываться к конкретной календарной дате, пишет Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба раскрыл, что у государства есть достаточные запасы топлива, чтобы система теплоснабжения могла работать столько, сколько будет необходимо. Если погодные условия потребуют, подачу тепла могут продлить даже до середины апреля.

«У нас достаточно ресурсов, чтобы завершать отопительный сезон не по календарю, а в соответствии с температурным режимом. При необходимости система может работать и до 15 апреля», — отметил чиновник.

Специалисты энергетической отрасли напоминают, что более 96% жилых домов в Украине оснащены тепловыми счетчиками. Благодаря этому жильцы могут самостоятельно контролировать подачу тепла в дом и регулировать расходы на отопление.

Если температура воздуха на улице поднимается выше +6…+8 °C, жители Николаевской области могут временно перекрыть задвижку на вводе теплосети в дом, например в дневное время, а вечером снова ее открыть. Такой подход позволяет сохранить комфортную температуру ночью и одновременно снизить затраты на энергию. В то же время, специалисты отмечают, что запорная арматура должна быть либо полностью открыта, либо полностью закрыта — частичное перекрытие не допускается.

Из-за существенного потепления днем, когда температура в некоторых городах достигает +15 °C, теплоснабжающие предприятия уже начали корректировать работу котельных. Это помогает избежать перегрева квартир и правильно использовать энергоресурсы.

В Николаеве днем ​​параметры теплоносителя снижают до минимального уровня или временно приостанавливают подачу тепла. Вечером и ночью, когда температура воздуха снижается, подачу тепла снова увеличивают, чтобы обеспечить комфорт в жилых домах.

Источник: РБК-Україна.

