В городе появляются новые предложения занятости и работа для пенсионеров в Харькове охватывает как офисные должности, так и производственные.

Работа для пенсионеров в Харькове представлена ​​разными вакансиями на рынке труда, которые работодатели публикуют на платформе Work.ua, сообщает Politeka.

Среди предложений есть варианты в контактных центрах, на производстве и в сфере обслуживания клиентов.

Одной из доступных вакансий менеджер call-центра в компании «Ю Контакт». Предприятие специализируется на телефонной продаже товаров и консультациях для клиентов по всей Украине.

Работники вовлечены в два основных проекта. Первый предполагает продажу текстильных изделий по телефону. По этой программе предлагается фиксированная ставка 10 тысяч гривен в месяц и дополнительный процент от результатов продаж.

Второе направление связано с приглашением клиентов на бесплатные пробные занятия по иностранным языкам, математике или программированию. Оплата состоит из ставки и бонусов за каждый оформленный заказ. Рабочий график в компании сокращен – с 10:00 до 17:30.

Еще одна работа для пенсионеров в Харькове доступна в производственной сфере. Компания «Платформинг, ООО» ищет оператора термопластавтоматов для изготовления пластиковых изделий.

В обязанности работника входит выполнение технологических процессов, контроль качества готовой продукции и соблюдение производственных правил безопасности. Заработная плата в этой должности составляет около 20 тысяч гривен.

Среди других предложений есть вакансия оператора контактного центра у компании Adelina Call Center & BPO. Предприятие работает в сфере клиентского сервиса более 20 лет и предлагает базовую ставку в 15 тысяч гривен с возможными бонусами от 3 тысяч.

