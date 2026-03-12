Жителей призывают заранее ознакомиться с правилами во избежание недоразумений и воспользоваться всеми преимуществами новой системы оплаты за проезд в Тернопольской области.

В январе в Чорткове стартовала новая система оплаты за проезд в Тернопольской области, обеспечивающая жителям быстрый и прозрачный механизм расчета в городском транспорте, сообщает Politeka.

Введение инициативы реализовано при поддержке киевского ООО «Easy Soft», установившего автоматизированную платформу для безналичных платежей и контроля пассажиропотока.

Теперь оплатить поездку можно банковской картой с функцией бесконтактного расчета или льготной «Картой чортковянина». Достаточно приложить ее к валидатору на несколько секунд.

Во всех автобусах уже установлено новое оборудование, а некоторые транспортные единицы оснащены двумя валидаторами — у передней и задней двери салона.

Вскоре будет запущен электронный билет с возможностью пополнения через терминалы EasyPay. Старые «Карточки чортковянина» остаются действительными, а новые будут издавать во время первого оформления или в случае потери.

Постепенно система будет расширена на маршруты сел Чортковской общины. Сейчас там расчет осуществляют наличными, однако после установки валидаторов будут принимать только карточки.

Внедрение новой системы позволяет унифицировать финансовые операции по всем направлениям и вести точный учет пассажиров, а кондукторы будут проверять оплату во время движения.

Также следует отметить, что жителей призывают заранее ознакомиться с правилами, чтобы избежать недоразумений и воспользоваться всеми преимуществами новой системы оплаты за проезд в Тернопольской области. Цифровизация расчетов повышает контроль перевозок и делает передвижение более удобным.

