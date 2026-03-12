Дефіцит продуктів в Одесі може призвести до підвищення вартості ягід і фруктів.

Дефіцит продуктів в Одесі поглиблюється через брак сезонних робітників і активну конкуренцію з європейськими країнами, повідомляє Politeka.

Аграрії регіону шукають кадри за межами країни, щоб вчасно зібрати врожай ягід та фруктів. Без залучення іноземців і перегляду рівня оплати стабільні поставки опиняються під загрозою.

За інформацією Держстату, площа малинників в Україні становить близько 5 тисяч гектарів. Для повного збору потрібно десятки тисяч людей. Підприємства визнають, що закривають лише приблизно половину відкритих позицій, оскільки частина українців виїжджає працювати до Польщі чи Італії. Там пропонують вищі доходи, забезпечують житлом і компенсують транспортні витрати.

Подібна ситуація спостерігається і з лохиною, полуницею та яблуками. Господарства не мають достатньої кількості персоналу у піковий період. Через це частина врожаю ризикує залишитися на полях або потрапити на ринок із затримкою.

Деякі компанії підвищують оплату до рівня, наближеного до європейського, аби втримати людей. Інші інвестують у механізований спосіб збору або запроваджують формат самостійного збирання для покупців зі зниженою ціною.

Рекрутингові агентства повідомляють про інтерес до працівників із Бангладешу, Непалу, Індії та африканських держав. Для некваліфікованих пропонують близько 500 доларів, для операторів техніки й водіїв — до 800. Однак бюрократичні процедури щодо дозволів на проживання та працевлаштування залишаються серйозною перепоною.

Експерти зазначають, що якщо кадрове питання не вирішити найближчим часом, дефіцит продуктів в Одесі може призвести до підвищення вартості ягід і фруктів, а також скорочення обсягів поставок на внутрішній ринок.

Фахівці радять споживачам заздалегідь планувати покупки сезонної продукції, щоб уникнути нестачі у період пікового попиту.

