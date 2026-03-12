Графики отключения электроэнергии в Запорожье на 13 марта были введены в связи с проведением плановых технических и профилактических работ.

Графики отключения света в Запорожье на 13 марта будут продолжаться из-за плановых и профилактических работ, которые будут продолжаться в городе, пишет Politeka.net.

Соответствующую информацию обнародовали в компании «Запоріжжяобленерго».

Сообщается, что графики отключения электроэнергии в Запорожье на 13 марта были введены в связи с проведением плановых технических и профилактических работ на электросетях.

С 9 до 17 часов из-за планового ремонта электрооборудования будут выключения электричества по следующим адресам:

Академика Клымова — 1, 3, 3А

Кругова — 107, 109, 109/Климова 1

Павлокичкаська — 4

Перспектывна — 3, 5, 7

Феликса Мовчановського — 54

Финальна — 2, 4, 6, 8

Фундаментальна — 3

пр. Моторобудивныкив — 3Б

шосе Пивничне — 22Д

С 9 до 17 часов из-за срочного ремонта в Запорожье обесточат дома, расположенные по адресам:

Архитектурна — 70, 72

Брюлова — 5 (п.1–5)

Виктора Духовченка — 42–64, 67–89

Деповська — 81, 82, 83, 83/1, 85/1, 87, 89, 90–122, 121, 123

Євгена Адамцевыча — 196–224, 243–275

Игора Сикорського — 218–232

Изюмська — 1, 2–18, 3–17

Кругова — 146, 148, 150, 152, 154, 154А, 177

Курортна — 48, 50–96, 98, 57–61, 63, 65–103

Мальовныча — 47–91, 52–106

Мыхайла Залевського — 2

Сергия Сыненка — 65А, 65Б, 65В, 65Г, 75 (п.1–3), 77А (п.1–4)

С 9 до 16 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Запорожье. Они охватят следующие улицы:

Академика Валентына Глушка — 29Б

Вузивська — 21, 23, 25, 25А, 27А, 28

Дунайська — 3, 3А

Електролизна — 15–31, 31А, 26–30

Ивана Огиенка — 10–20, 11–19, 21А

Лозова — 9

Пылыпа Орлыка — 24

Планетна — 5, 12

пров. Архангела Мыхаила — 19, 21, 23, 26, 28

пров. Архангела Мыхаила / ул. Пылыпа Орлыка — 1.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кому может быть предоставлена ​​эта поддержка.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: куда обращаться за гуманитарной помощью.

Как сообщала Politeka, Завершение отопительного сезона Запорожье: когда жители останутся без тепла.