Графики отключения света в Запорожье на 13 марта будут продолжаться из-за плановых и профилактических работ, которые будут продолжаться в городе, пишет Politeka.net.
Соответствующую информацию обнародовали в компании «Запоріжжяобленерго».
Сообщается, что графики отключения электроэнергии в Запорожье на 13 марта были введены в связи с проведением плановых технических и профилактических работ на электросетях.
С 9 до 17 часов из-за планового ремонта электрооборудования будут выключения электричества по следующим адресам:
- Академика Клымова — 1, 3, 3А
- Кругова — 107, 109, 109/Климова 1
- Павлокичкаська — 4
- Перспектывна — 3, 5, 7
- Феликса Мовчановського — 54
- Финальна — 2, 4, 6, 8
- Фундаментальна — 3
- пр. Моторобудивныкив — 3Б
- шосе Пивничне — 22Д
С 9 до 17 часов из-за срочного ремонта в Запорожье обесточат дома, расположенные по адресам:
- Архитектурна — 70, 72
- Брюлова — 5 (п.1–5)
- Виктора Духовченка — 42–64, 67–89
- Деповська — 81, 82, 83, 83/1, 85/1, 87, 89, 90–122, 121, 123
- Євгена Адамцевыча — 196–224, 243–275
- Игора Сикорського — 218–232
- Изюмська — 1, 2–18, 3–17
- Кругова — 146, 148, 150, 152, 154, 154А, 177
- Курортна — 48, 50–96, 98, 57–61, 63, 65–103
- Мальовныча — 47–91, 52–106
- Мыхайла Залевського — 2
- Сергия Сыненка — 65А, 65Б, 65В, 65Г, 75 (п.1–3), 77А (п.1–4)
С 9 до 16 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Запорожье. Они охватят следующие улицы:
- Академика Валентына Глушка — 29Б
- Вузивська — 21, 23, 25, 25А, 27А, 28
- Дунайська — 3, 3А
- Електролизна — 15–31, 31А, 26–30
- Ивана Огиенка — 10–20, 11–19, 21А
- Лозова — 9
- Пылыпа Орлыка — 24
- Планетна — 5, 12
- пров. Архангела Мыхаила — 19, 21, 23, 26, 28
- пров. Архангела Мыхаила / ул. Пылыпа Орлыка — 1.
