Мешканці міста вже отримують сигнали про завершення опалювального сезону в Харкові, тож розповідаємо про це більше.

Завершення опалювального сезону в Харкові в 2026 році вже готується, повідомляє Politeka.

Завершення опалювального сезону в Харкові буде відбуватися відповідно до пункту 8 Правил надання послуг із теплопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України №830 від 21 серпня 2019 року.

Документ не встановлює конкретної дати відключення тепла, тому батареї вимикають, коли середньодобова температура перевищує +8°C протягом трьох днів поспіль.

У цей період котельні та тепломережі переходять у літній режим роботи, поступово зменшуючи подачу тепла у житлові будинки, школи та лікарні.

У районах з альтернативними джерелами опалення тепло можуть відключати раніше, щоб зберегти енергоресурси та запобігти надмірному навантаженню на мережі.

Фахівці радять мешканцям контролювати температуру у власних оселях, перевіряти стан батарей та вентиляційних решіток, а також регулювати вологість і провітрювати приміщення.

Такі дії допоможуть комфортно пристосуватися до змін і уникнути різких перепадів температури всередині квартир.

До слова, завершення минулого опалювального сезону в Харкові відбулося 31 березня, проте у деяких районах тепло подавали ще кілька днів через нестійку погоду.

Наразі кожен місцевий житель може стежити за прогнозом погоди та приблизно розуміти, коли почнеться поступове припинення подачі тепла.

Звісно, точні дати вимкнення тепла нададуть пізніше, тож наразі можна лише припускати, коли це відбудеться. Це допоможе підготуватися до періоду, коли батареї вже холодні, а на вулиці ще не спека.

