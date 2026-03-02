В случае невыполнения этого условия возникает риск, напрямую связанный с вопросом потери пенсии для жителей Харьковской области.

Потеря пенсии для жителей Харьковской области возможна при невыполнении нового требования по подтверждению неполучения выплат от российской федерации до 1 апреля 2026 года, передает Politeka.

Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

Речь идет о гражданах, которые находятся за пределами страны, проживают на временно оккупированных территориях или уехали оттуда. Начисления продолжаются, однако решение имеет ограниченный срок действия — только к началу второго квартала 2026-го.

Основание – постановление Кабинета Министров Украины от 03 февраля 2026 года №126. Она касается лиц, прошедших в прошлом году процедуру идентификации, но не проинформировавших фонд об отсутствии получения пенсии или ежемесячного пожизненного денежного содержания от органов пенсионного обеспечения РФ.

Чтобы и дальше получать средства, необходимо до определенной даты подтвердить факт неполучения каких-либо начислений со стороны российской стороны. В случае невыполнения этого условия возникает риск, напрямую связанный с вопросом потери пенсии для жителей Харьковской области.

Сообщить об этом можно несколькими способами.

Первый – дистанционно через личный кабинет на вебпортале portal.pfu.gov.ua. В разделе «Дистанционное информирование» следует поставить соответствующую отметку о неполучении пенсии в другом государстве, в частности, от органов российской федерации.

Второй вариант – во время видеосвязи с представителем фонда в рамках идентификации. Ответ фиксируется в официальном решении по результатам проверки личности.

Третий способ — личное обращение в сервисный центр с заявлением о назначении, перерасчете, возобновлении или продлении выплат с указанием необходимой информации.

Отдельно отмечается, что до завершения текущего года всем пенсионерам следует пройти очередную физическую идентификацию для дальнейшего начисления средств.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцев предупредили о важных изменениях в оказании поддержки

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: где готовы оказать поддержку зимой

Как сообщала Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс