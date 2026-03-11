Організатори підкреслюють, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована передусім на певні категорії.

У Кіровоградській області працює програма гуманітарної допомоги для пенсіонерів, що реалізується через центр «Єднання» і спрямована на підтримку людей поважного віку та внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Заклад функціонує в межах Олександрівської громади та відкритий щодня в будні. Мешканці отримують продуктові набори, гігієнічні засоби та речі першої необхідності. Допомога доступна як для місцевих жителів, так і для переселенців, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Волонтери центру проводять індивідуальні консультації, роз’яснюють умови державних програм та допомагають зорієнтуватися серед доступних форматів соціальної підтримки. Для багатьох літніх людей та інших вразливих категорій «Єднання» стало основним простором для звернення по допомогу.

Особлива увага приділяється Покровському напрямку, де кількість запитів залишається високою. Ресурси спрямовують самотнім громадянам та сім’ям, які не можуть самостійно забезпечити базові потреби.

Прийом відвідувачів відбувається з 9:00 до 17:00. Фахівці опрацьовують заявки, надають роз’яснення та супроводжують громадян під час підготовки необхідних документів.

Організатори підкреслюють, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована передусім на літніх людей, осіб з інвалідністю та тих, хто має тяжкі захворювання. Актуальні графіки видачі публікуються в офіційному Telegram-каналі центру.

Мешканцям радять стежити за оновленнями та звертатися завчасно, щоб отримати підтримку без затримок і забезпечити стабільне покриття щоденних потреб.

Додатково центр планує організовувати виїзні сесії та доставку наборів додому для тих, хто не може самостійно відвідати пункт видачі, що робить гуманітарну допомогу ще більш доступною та ефективною.

