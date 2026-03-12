Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області забезпечує безперебійну роботу водогонів.

З початку 2026 року в Полтавській області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Нові розцінки охоплюють централізоване водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів у всіх громадах регіону.

Місцеві жителі вже отримали оновлені платіжки. Для багатоквартирних будинків щомісячний платіж зріс на 14,95 грн і тепер становить 48,80 грн за одну особу. Приватні домоволодіння сплачуватимуть 37 грн замість 25. Бюджетні установи отримали підвищення на 2,55 грн, інші категорії — на 2,94 грн.

У Заводській громаді пояснюють, що перегляд тарифів пов’язаний зі зростанням витрат на обслуговування обладнання, закупівлю матеріалів та підтримку систем у робочому стані. Попередні ставки не відображали реальні потреби і могли негативно впливати на якість послуг.

Розрахунки підготувало комунальне підприємство «Заводське-2010». Жителі можуть подавати пропозиції або зауваження через електронні сервіси або безпосередньо до підприємства.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області забезпечує безперебійну роботу водогонів, своєчасне водовідведення та вивезення сміття. Зміни також сприяють плановим ремонтам, модернізації обладнання та підтримці персоналу.

Мешканцям радять заздалегідь планувати бюджет, стежити за офіційними повідомленнями та оплачувати рахунки вчасно. Соціально вразливі категорії можуть скористатися пільгами або державною допомогою для зменшення фінансового навантаження.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області означає, що контроль за споживанням ресурсів і своєчасна оплата рахунків стають ключовими для стабільного функціонування водопостачання та утримання житлового фонду.

