Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве периодически предоставляют в разных гуманитарных центрах города.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве можно получить в определенные дни в отдельных благотворительных организациях, но предварительная регистрация и соответствие установленным критериям обязательны, сообщает Politeka.

Представители гуманитарных центров подчеркивают, что информация о новых волнах выдачи публикуется на официальных страницах и социальных сетях, поэтому именно там стоит проверять актуальные объявления.

В частности, в городе работает официальный телеграмм-канал "Церковь Спасения Помощь", где регулярно появляются формы регистрации, сообщения о новых выдаче бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве и подробные условия участия в программах поддержки.

Ячейка расположена по адресу проспект Мира, 24. Организаторы просят горожан не ориентироваться на слухи, а доверять только информации, размещенной в их официальном канале.

Также в облцентре работает Каритас, который с 8 января производит выдачу специализированных гигиенических наборов для переселенцев, которые переехали в нашу область после 1 января 2025 и не получали таких наборов в августе-октябре 2025 года.

Подобно этому, в благотворительной организации предоставляют и бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве. Это происходит при наличии соответствующих ресурсов.

Поэтому потенциальным получателям советуют регулярно проверять обновления, чтобы вовремя подать заявку и подготовить необходимые документы.

Организаторы подчеркивают, что такая продовольственная помощь направлена, прежде всего, на поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

