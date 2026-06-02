Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре остаются доступными через сеть фудбанков и благотворительных программ поддержки, сообщает Politeka.

В стране продолжает действовать система продовольственной помощи, базирующаяся на перераспределении товаров от супермаркетов и производителей. Речь идет о фудбанках — структурах, принимающих продукты с приближенными сроками годности или избыточных партиях, которые уже не попадают в коммерческую продажу, но остаются пригодными для потребления после проверки качества.

Получателями такой поддержки могут быть пожилые люди, переселенцы, лица с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие родители, ветераны, а также жители прифронтовых территорий. Для участия обычно требуется предварительная регистрация и подтверждающие документы, определяющие социальный статус.

Состав передаваемых наборов варьируется в зависимости от поставок. В основном это продукты длительного хранения: крупы, макаронные изделия, мука, растительное масло, сахар, соль и консервы. Дополнительно могут добавляться чай, кофе и гигиенические средства. В некоторых случаях издаются свежие овощи, хлебобулочные изделия, молочная продукция, вода или соки.

Среди ключевых операторов системы работают Украинская федерация банков продовольствия, FoodBank Ukraine и проект Тарелка. Они координируют сбор, сортировку и распределение ресурсов между регионами, включая южные и центральные города.

Важно, что перед выдачей все позиции проходят контроль качества. Просроченная продукция не передается, а маркировка «лучше потребить до» используется как ориентир, тогда как «применить к» означает окончательный срок.

В отдельных пунктах организации также обеспечивают горячее питание, что позволяет расширить формат поддержки для людей, которые не могут самостоятельно готовить еду.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре формируются в зависимости от логистики поставок и остаются одним из ключевых механизмов социальной поддержки для уязвимых групп населения.

Источник: 24 канал

