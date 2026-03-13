Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві періодично надають у різних гуманітарних осередках міста.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві можна отримати у визначені дні в окремих благодійних організаціях, але попередня реєстрація та відповідність встановленим критеріям є обов’язковими, повідомляє Politeka.

Представники гуманітарних центрів наголошують, що інформація про нові хвилі видачі публікується на офіційних сторінках та у соціальних мережах, тому саме там варто перевіряти актуальні оголошення.

Зокрема, у місті працює офіційний телеграм-канал "Церква Спасіння Допомога", де регулярно з’являються форми реєстрації, повідомлення про нові видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Полтаві і детальні умови участі у програмах підтримки.

Осередок розташований за адресою проспект Миру, 24. Організатори просять містян не орієнтуватися на чутки, а довіряти лише інформації, розміщеній у їхньому офіційному каналі.

Також у облцентрі працює Карітас, який з 8 січня проводить видачу спеціалізованих гігієнічних наборів для переселенців, що переїхали до нашої області після 1 січня 2025 року та не отримували таких наборів у серпні-жовтні 2025 року.

Подібно до цього, у благодійній організації надають і безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві. Це відбувається за наявності відповідних ресурсів.

Саме тому потенційним отримувачам радять регулярно перевіряти оновлення, щоб вчасно подати заявку та підготувати необхідні документи.

Організатори підкреслюють, що така продовольча допомога спрямована насамперед на підтримку найбільш вразливих категорій населення.

Нагадаємо Politeka писала, Індексація пенсій з 1 березня у Полтавській області: як отримати додаткові виплати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: які подробиці розкрито.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання проїзду в Полтавській області: як змінилась вартість.