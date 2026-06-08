Подорожание проезда в Днепропетровской области рассматривается как вынужденный шаг для поддержания стабильной работы трамвайной сети.

Подорожание проезда в Днепропетровской области стало актуальным для жителей Каменского, где с 1 июня ввели обновленные тарифы на городской электротранспорт, передает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета 27 мая. Изменения охватывают работу коммунального предприятия «Транспорт», обеспечивающего движение трамваев на маршрутах №1, №2, №3 и №4.

До этого разовая поездка стоила 8 гривен, и этот тариф оставался неизменным с весны 2025 года. Для регулярных пассажиров месячный абонемент составил 288 гривен.

В городских властях и объяснили пересмотр значительным ростом расходов на содержание системы. В частности, стоимость электроэнергии поднялась с 9,68 до 13 гривен за киловатт-час. Также существенно подорожали горюче-смазочные материалы — с 52,8 до 86,9 гривны за литр.

Дополнительным фактором стало повышение минимальной заработной платы – с 8 000 до 8 647 гривен. Отдельно отмечают перебои в энергоснабжении и необходимость в регулярных ремонтах подвижного состава, что создает дополнительное финансовое давление на предприятие.

В этом контексте подорожание проезда в Днепропетровской области рассматривают как вынужденный шаг для поддержания стабильной работы трамвайной сети и избегания перебоев в перевозках.

После обновления тарифов стоимость разового билета в Каменском составит 10 гривен. Такая же сумма установлена ​​и для перевозки одного места багажа.

Изменения претерпевают и абонемент для постоянных пользователей транспорта — его цена вырастет до 360 гривен в месяц.

В горсовете отмечают, что обновление тарифной политики должно обеспечить непрерывную работу электротранспорта, поддержать техническое состояние подвижного состава и компенсировать рост эксплуатационных расходов в условиях экономической нагрузки.

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