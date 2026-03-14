Подробиці про порядок отримання грошової допомоги для ВПО у Кіровоградській області доступні на офіційних порталах.

Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області продовжить надаватися у березні для частини переселенців, повідомляє Politeka.net.

За інформацією Національної соціальної сервісної служби, нові внутрішньо переміщені особи можуть отримувати фінансову підтримку протягом перших шести місяців після оформлення статусу. Щомісячні суми складають 3 000 гривень на дитину, 3 000 гривень на особу з інвалідністю та 2 000 гривень на дорослого переселенця.

Для отримання допомоги потрібно мати довідку ВПО та подати відповідну заяву. Зробити це можна через мобільний застосунок «Дія», у Центрі надання адміністративних послуг або у сервісному відділенні Пенсійного фонду.

Протягом перших шести місяців працевлаштовані переселенці мають право на додаткові виплати: 2 000 гривень для офіційно працюючих та 3 000 гривень для осіб з інвалідністю. Така підтримка допомагає компенсувати витрати на проживання та швидше адаптуватися на новому місці.

Після завершення початкового періоду фінансова допомога зберігається за соціально вразливими категоріями: пенсіонери, діти-сироти, люди з інвалідністю та інші громадяни, які потребують підтримки. Виплати також можуть продовжуватися для сімей, де середній дохід на одного члена не перевищує 9 444 гривні.

Оформити або поновити допомогу переселенці можуть зручним способом: через застосунок «Дія», у найближчому ЦНАП або безпосередньо у відділенні Пенсійного фонду.

Подробиці про порядок отримання грошової допомоги для ВПО у Кіровоградській області доступні на офіційних порталах. Незалежно від району тимчасового проживання, кожен переселенець може звертатися за підтримкою.

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Кіровоградській області: пасажирам повідомили про нові тарифи.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що буде може стати реальністю для українців.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області: хто може залишитись без виплат та як їх повернути.