Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области предоставляют в нескольких социальных и гуманитарных центрах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области раздают в рамках работы социальных центров и гуманитарных организаций, сообщает Politeka.

В частности, областной социальный центр матери и ребенка принимает переселенцев на ночлег и обеспечивает возможность временного проживания для семей с детьми, которые ищут постоянное жилье.

Здесь люди могут приготовить еду, воспользоваться горячим душем и получить детское питание, средства гигиены и постельное белье.

Бесплатные продукты питания для ВПЛ и пенсионеров предоставляют благотворители в Кировоградской области, а обратиться за помощью можно по телефону +380932946061.

Кроме того, поддержку оказывает Центральноукраинский государственный дом художественного и технического творчества Helen Arutunian.

Имеются также гуманитарная помощь и консультации психолога. В заведении можно находиться во время воздушной тревоги в подвальном хранилище, а в ночное время дежурят работники.

Еще одним местом, где можно получить горячие обеды, одежду, детское питание и продовольствие с собой, является Гуманитарный штаб на базе Школа НПК №26 ДУЗ ДЮЦ "Зорецвит".

Заведение работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 и принимает переселенцев, нуждающихся в поддержке. Именно из-за подобных инициатив бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области остаются доступными для разных категорий людей.

В частности, речь идет о детях, женщинах, малообеспеченных и многодетных семьях, людях с инвалидностью и других уязвимых категориях населения.

