Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области остается доступной для тех, кто соблюдает правила.

Переселенцы продолжают получать денежную помощь для ВПЛ в Кировоградской области, однако выплаты могут быть прекращены из-за нарушения установленных правил, сообщает Politeka.net.

Согласно постановлению Кабмина, государство проводит ежемесячную проверку внутриперемещенных лиц. Если получатели соблюдают требования, они имеют право на поддержку в 2026 году: взрослые - 2000 грн в месяц, дети - 3000 грн, лица с инвалидностью - 3000 грн.

Вместе с тем существует ряд причин, по которым помощь может быть прекращена. Среди них: пребывание за границей свыше 30 дней без уважительной причины, приобретение жилья или земельного участка свыше 100 тысяч гривен (кроме государственных или местных программ), покупка автомобиля в возрасте до 5 лет без исключений для нужд ВСУ, наличие собственного жилья в безопасном регионе с площадью свыше 13,65 м² на чел0 тыс., грн и наличие депозита более 100 тыс. грн.

Большинство критериев имеют исключения, поэтому оценка правомерности прекращения выплат может быть спорной.

В случае сомнений переселенцам советуют обращаться в ЦНАП или управление социальной защиты по месту жительства. Там можно уточнить причину отказа и предоставить необходимые документы для возобновления начислений.

Если выплата задерживается всего на несколько дней, причин для беспокойства нет. Денежные средства будут засчитаны, даже если перевод состоялся с небольшой задержкой. Технические или организационные нюансы могут оказывать влияние на сроки поступления денег.

Для проверки выплат рекомендуют обращаться в Пенсионный фонд Украины. Можно: проверить личный кабинет на портале ПФУ, позвонить по телефону на горячую линию, уточнить банковские реквизиты, проверить документы и срок их действия, а при необходимости подать новое заявление для возобновления начислений.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области остается доступной для соблюдающих правила, а своевременное обращение к органам власти помогает избежать потери финансовой поддержки.

