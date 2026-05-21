Энергетики обращаются к жителям региона с призывом заранее ознакомиться с графиками отключения света в Днепропетровской области на 22 мая.

В Днепропетровской области на 22 мая вводятся графики отключения электроэнергии, которые будут действовать в связи с проведением важных работ, сообщает Politeka.net.



Временные ограничения электроснабжения связаны с необходимостью выполнения технических и профилактических мероприятий, направленных на поддержание стабильной работы энергосистемы и повышение ее надежности. В течение дня возможны периодические обесточивания по отдельным адресам в зависимости от графика выполнения работ.

Село Божедаривка с 08:00–18:00 будет выключать электричество. Ограничения вводятся по следующим адресам:

Выконкомивська: 14, 15, 18, 19, 20, 21

Кооператывна: 5, 20, 20/Б, 24, 26, 31, 31/А, 31/В, 31/Ж, 31Д, 31-Е/1, 32, 38

Село Новожытливка будет продолжаться дополнительные графики отключения света. Обестоки вводятся с 09:00–19:00 на улицах:

Святкова: 6, 9, 11–12, 15–18, 23, 25–30, 33–35, 37, 39

Сонячна: 1–3, 5–12, 14–19, 21, 26–29, 36–37

Центральна: 1, 2, 4–6, 11–18, 20–22

Село Покровка с 09:00–19:00 часов исчезнет электричество. На 10 часов подряд выключат электричество на следующих улицах:

Бабенка: 1, 3–5, 6–9, 10, 10/А, 11–15, 17–20, 22–30, 32–38, 40, 43/А

Имнадзе: 1, 3–4, 6–8, 11–14, 16–18, 20–22, 28–31, 33–35, 37–38, 41–45

Мыру: 1–3, 5–9, 10–21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37–40

Молодижна: 1–5

Центральна: 1, 2–4, 6, 8–12, 14, 16, 18–19, 23–26, 30, 33–38, 40, 42–43, 45–52, 54–57, 59, 62, 65–72, 74, 79, 81, 83

С 09:00–19:00 в селе Кудашивка вводятся дополнительные графики отключения света. Ограничения будут действовать только по отдельным адресам:

Перемогы: 15/А

Робитныча: 18.

Источник: Божедаровская СТГ

Источник:Новоолександовская ОТГ

