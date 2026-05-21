Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области и ее особенности определяются правилами Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Politeka.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области направлена ​​на финансовую поддержку людей и покрытие их базовых потребностей.

Сейчас данная поддержка УВКБ ООН действует в виде многоцелевой программы. Базовые параметры предусматривают выплаты по 3600 грн. на человека ежемесячно в течение 3 месяцев.

Итого сумма составляет 10 800 грн. Регистрация одноразовая, а выплата начисляется на домохозяйство.

Подать заявку на получение средств могут внутренне перемещенные лица, получившие справку за последние 6 месяцев.

Также на это имеют право лица, вернувшиеся из-за границы после 24.02.2022, или люди, вернувшиеся к постоянному месту жительства в Украине.

Важно, чтобы заявитель не получал аналогичную денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области от других организаций в течение последних 3 месяцев.

Для оформления выплат семья должна иметь доход менее 6318 грн на человека и относиться к уязвимым категориям. Среди них одинокие родители с детьми, люди 55+, лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Чтобы получить средства, необходимо пройти регистрацию через партнеров УВКБ ООН. Сбором данных занимается БФ «Право на защиту».

Для этого необходимо обратиться в пункт сбора данных. Присутствие всех членов семьи обязательно, а для маломобильных граждан возможно оформление по документам.

Обязательный пакет документов включает паспорт или ID, ИНН, справку переселенца, свидетельства о рождении детей, IBAN счет и подтверждение уязвимости.