Дефицит продуктов в Днепропетровской области все чаще обсуждается как одно из возможных последствий для потребителей и торговых сетей.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может усугубиться из-за проблем в молочной отрасли, где производители уже прогнозируют удорожание части товаров и сокращение объемов сырья, сообщает Politeka.

О рисках для рынка сообщили в Ассоциации производителей молока Украины. Там объясняют, что ситуация связана с военными действиями, ростом стоимости горючего и увеличением расходов на корма для скота.

В отрасли отмечают, что удорожание производства постепенно влияет на себестоимость молочной продукции. Дополнительным фактором стало снижение закупочных цен на сырое молоко, из-за чего отдельные хозяйства сокращают производство.

Заместитель генерального директора ассоциации Елена Жупинас уточнила, что резкого скачка стоимости в ближайшее время не прогнозируют. В то же время, осенью цены могут вырасти на 15–25% в зависимости от категории товара.

Специалисты также допускают нехватку сырого молока на внутреннем рынке. На этом фоне дефицит продуктов в Днепропетровской области все чаще обсуждается как одно из возможных последствий для потребителей и торговых сетей.

При этом эксперты подчеркивают, что полного исчезновения молочных товаров с полок не ожидается. Часть продукции, которая сейчас идет на экспорт, может быть перенаправлена ​​для внутреннего потребления.

По словам Жупинас, сейчас примерно 30% сырого молока в Украине перерабатывается именно для внешних рынков. При сокращении производства экспортный потенциал уменьшится, однако внутренний спрос останется обеспеченным.

Аналитики рынка полагают, что дальнейшая ситуация будет зависеть от стоимости горючего, стабильности логистики и условий для аграрного сектора в ближайшие месяцы.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит хлеба в Днепропетровской области: ряд проблем ударил по урожаю, какие трудности возникли

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.