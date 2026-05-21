Ограничения на карточные переводы с 1 июня в Запорожье предполагают существенное усиление контроля финансовых операций для отдельных категорий бизнеса, сообщает Politeka.

Нововведения разработаны в рамках обновленной редакции Меморандума по обеспечению прозрачности функционирования рынка платежных услуг.

Банковские учреждения планируют внедрять строгие ограничения на карточные переводы с 1 июня в Запорожье с целью повышения прозрачности рынка.

Об этом сообщили в пресс-службе Независимой ассоциации банков Украины.

Для вновь и неактивных, так называемых спящих физических лиц предпринимателей устанавливаются четкие месячные лимиты на банковские переводы.

Эти изменения будут внедряться поэтапно. Через 3 месяца с даты подписания меморандума, то есть с августа 2026 года, ФЛП 1 группы сможет осуществлять переводы на сумму до 600 тысяч гривен.

Для представителей ФЛП 2 и 3 группы в этот период будет действовать ограничение до 3 млн. грн.

Следующий этап начнется через 6 месяцев с даты подписания меморандума, а именно с ноября 2026 года.

Тогда условия станут еще более жесткими. У физических лиц предприниматели 1 группы будут иметь лимит 400 тыс. грн в месяц. Для ФЛП 2 и 3 группы сумма разрешенных месячных переводов снизится до 1 млн. грн.

Ограничения на карточные переводы с 1 июня в Запорожье существенно изменят условия работы для юридических лиц.

Новые и неактивные юридические лица получат лимиты на сумму переводов в месяц с августа 2026 на уровне 5 млн грн. С ноября 2026 года этот предельный показатель снизится до 2 млн грн.

В случае, если установленный финансовым учреждением лимит не отвечает реальным потребностям конкретного бизнеса, предприниматель имеет законное право изменить ситуацию.

