В Черниговской области пенсионеры и другие уязвимые категории населения могут получить гуманитарную поддержку в рамках нового международного проекта, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на странице благотворительной организации Angels of Salvation.

Речь идет о запуске комплексной программы помощи под названием «Консорциум LINK», направленной на поддержку наиболее уязвимых групп населения, пострадавших в результате войны. В то же время, организаторы уточняют, что для населенных пунктов, расположенных в пределах 0–20 километров от линии боевых действий, действуют отдельные условия участия или ограничения.

К участию в программе гуманитарной помощи в Черниговской области допускаются граждане, соответствующие, по меньшей мере, одному из определенных критериев. Среди них — пенсионеры от 60 лет, лица с инвалидностью, многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей, а также одинокие родители или официальные опекуны. Отдельно в перечень включены внутренне перемещенные лица, а также домохозяйства, чье жилье получило повреждения в результате обстрелов.

В Черниговской области реализация помощи сосредоточена в отдельных районах, наиболее пострадавших от боевых действий и имеющих повышенную потребность в социальной и гуманитарной поддержке населения.

В рамках проекта предусмотрено несколько форматов помощи. Гуманитарный компонент включает в себя наборы товаров первой необходимости, базовые гигиенические наборы, специализированные гигиенические наборы для маломобильных лиц, а также продуктовые наборы, направленные на обеспечение базовых потребностей домохозяйств.

Отдельно предусмотрена финансовая поддержка. Она охватывает денежную помощь для лиц, пострадавших от обстрелов, а также многоцелевые выплаты жителям прифронтовых общин, которые могут самостоятельно определять приоритетные расходы в зависимости от насущных потребностей.

