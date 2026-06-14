Графики отключения света в Кировоградской области на неделю с 15 по 21 июня вводятся из-за плановых работ, пишет издание Politeka.net.
Жителям региона советуют заранее ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на неделю с 15 по 21 июня и учесть их при планировании повседневных дел во избежание неудобств в быту. Энергетики отмечают, что плановое обслуживание сети является необходимым условием для поддержания стабильной работы электросистемы.
По информации прессслужбы «Кировоградоблэнерго», 15.06.2026 года с 08:00–17:00 часов в селе Войнивка не будет электричества, но только на отдельных улицах:
- Абрыкосова: 306.
- Выноградна: 206.
- Войнивське шосе: 12.
- Дачный кооператыв «Жовтень»: 2А, 4А, 6А, 8, 8А, 10А, 12А, 18, 212, 334.
- Клубнична: 263.
- Теныста: 14–16.
- Уютна: 355.
- Фруктова: 20, 23, 30–31.
16.06.2026 будут продолжаться дополнительные ограничения в селе Ясынуватка. Обесточивание вводится только в домах, расположенных по следующим адресам:
- Ингулецька: 12.
- Центральна: 1, 5–6, 9, 11, 14–15, 17, 19, 21–22, 26, 28–29, 32, 34, 36, 41, 44–45, 47, 51.
18.06.2026 с 09:00–19:00 часы будут продолжаться обесточивание в селе Березивка. Ограничат свет в домах, расположенных по следующим адресам:
- Друга Садова: 2, 4, 8, 11, 20, 30, 41, 63.
- Дружбы: 1, 1А, 2–5, 7–13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 39, 43, 45, 51, 53А.
- Мыру: 5–7, 9–16, 18–22, 24–30, 32, 34–37, 39–42, 44, 46, 48, 50, 52–54, 56, 58.
- Ольховського: 1–2, 2А, 2Б, 2В, 2Ж, 3, 5, 7, 9–11, 13, 15–18, 18А, 19, 21–23, 25–26, 28, 32–34, 36–38, 40–47, 49–51, 54–55, 55А, 56–60, 60А, 61–64, 66, 66А, 67–70, 72, 77–79, 81, 83А, 85, 85А, 87–92, 94–95, 97, 99, 101–103, 107, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 127, 127А, 129, 131, 133, 135, 137, 137А, 137В, 137Г, 137Д, 139, 139А, 141, 143, 145, 147, 149, 153, 155А.
- Садова: 1–2, 5–13, 15, 17, 20–21, 23–24, 24А, 26, 28, 30, 50.
19.06.2026 с 09:00–22:00 часа из-за расчистки трасс обесточат часть города Олександрия. Электричество будут выключать в домах, по адресам:
- Братська: 48, 50, 54, 56, 56А, 60, 64, 66, 68–70, 73, 75, 77–78, 86.
- Днипровська: 1, 2А, 2Б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27.
- Козацька: 58–62, 64, 66, 72, 74, 76.
- Софиивська: 28–29, 31, 33, 35, 37А, 37Б, 39.
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