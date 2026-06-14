Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев предусматривает выплату 3600 гривен на каждого человека в семье ежемесячно, сообщает Politeka.

Эта международная инициатива направлена ​​на людей, имеющих статус внутренне перемещенных лиц или недавно вернувшихся в места постоянного проживания в Украине после вынужденного пребывания за границей.

Программа рассчитана на три месяца, поэтому общая денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области на одного человека составляет 10 800 гривен.

Средства начисляются единовременным платежом за весь период на банковский счет домохозяйства. Для участия в программе есть четкие критерии.

На выплаты могут претендовать лица, получившие справку переселенца в течение последних шести месяцев, а также вернувшиеся домой после 24.02.2022.

Важным условием является то, что заявители не должны получать аналогичную финансовую поддержку от других международных агентств за последние три месяца.

Также учитывается уровень доходов семьи, который не должен превышать 6318 гривен на каждого члена семьи.

Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области фокусируется на уязвимых группах населения, поэтому первостепенное право на регистрацию имеют определенные категории граждан.

Речь идет об одиноких родителях, которые воспитывают детей самостоятельно, стариках старше 55 лет, а также семьи, где есть лица с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями.

Для подтверждения такого статуса необходимо предоставить соответствующие медицинские справки или удостоверения.

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