Подорожание проезда в Ровенской области демонстрирует тенденцию роста тарифов в коммунальном транспорте.

Подорожание проезда в Ровенской области зафиксировано в Сарнах после обновления тарифов на городские маршрутные перевозки, сообщает Politeka.

В городе начала действовать новая стоимость поездки – 20 гривен. Решение принял исполнительный комитет Сарненского городского совета после серии консультаций с перевозчиками, длительно согласовывавшими экономические расчеты.

Сначала автопредприятия предлагали повышение до 26 гривен, аргументируя ростом расходов на горючее, техническое обслуживание и ежедневную эксплуатацию транспорта. Однако стороны пришли к компромиссу, который позволил удержать более низкий тариф.

Предыдущая цена составляла 15 гривен, а последняя корректировка состоялась еще в апреле 2025 года. С того времени себестоимость перевозок существенно возросла из-за ряда экономических факторов.

Основным давлением стало резкое повышение стоимости дизельного горючего – с 54 до 88 гривен за литр. Дополнительно подорожали запчасти, особенно импортные, где рост составил 25–35%.

Влияние оказало и повышение минимальной заработной платы до 8647 гривен, что увеличило расходы предприятий, обеспечивающих регулярные рейсы. Часть маршрутов работает с ограниченной загрузкой, но сообщения между районами сохранены.

В городском совете отмечают, что без просмотра стоимости существовали риски сокращения отдельных направлений и уменьшения количества водителей.

В более широком контексте Удорожание проезда в Ровенской области демонстрирует тенденцию роста тарифов в коммунальном транспорте, где финансовый баланс все чаще требует корректировки.

Власти Сарны подчеркивают, что принятое решение позволяет поддержать стабильную работу маршрутной сети в условиях роста расходов и сохранить ключевые транспортные сообщения города.

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