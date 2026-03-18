Подробные условия получения денежной помощи для ВПЛ в Киевской области доступны на официальных порталах.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области предоставляется в рамках государственной программы поддержки переселенцев, сообщает Politeka.net.

Детали программы были озвучены в Национальной социальной сервисной службе.

По информации Национальной социальной сервисной службы, новые переселенцы, впервые получившие статус ВПЛ, могут рассчитывать на финансовую поддержку в течение первых шести месяцев после переезда. Ежемесячные выплаты составляют 2000 гривен для взрослого и 3000 гривен для ребенка или лица с инвалидностью.

Для оформления этой помощи необходимо иметь справку ВПЛ и подать заявление через мобильное приложение «Действие», Центр предоставления административных услуг или отделение Пенсионного фонда.

После окончания базового периода поддержка сохраняется для пенсионеров, людей с инвалидностью, детей-сирот и других социально уязвимых категорий. Кроме того, финансирование продолжается для семей, у которых среднемесячный доход на одного члена не превышает 9444 гривны.

Трудоустроенные переселенцы имеют право на дополнительные выплаты: 2000 гривен ежемесячно для работающих и 3000 гривен для лиц с инвалидностью. Это помогает быстрее адаптироваться и частично покрывает расходы на проживание.

Также следует отметить, что государство делает акцент на поддержку экономической активности переселенцев и обеспечении финансовой стабильности на территории Киевской области. Подробные условия получения денежной помощи для ВПЛ в Киевской области доступны на официальных порталах и сервисах, где следует регулярно проверять актуальные сообщения.

