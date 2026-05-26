Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области рассматривается как часть более широкого процесса.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало предметом обсуждения в Кривом Роге после предоставления новых расчетов по стоимости водоснабжения и водоотвода, сообщает Politeka.net.

Коммунальное предприятие «Кривбассводоканал» передало в исполнительный комитет пакет документов с проектом обновленных расценок. По предварительным данным, изменения могут заработать с 1 июня 2026 года.

Согласно обнародованным данным, ориентировочная сумма за один кубометр вместе с услугами водоотвода может достигнуть около 81 гривны. По сравнению с действующими показателями это увеличение почти в 2,6 раза.

В предприятии объясняют пересмотр необходимостью покрывать расходы по содержанию инженерной системы города. Речь идет о работе насосных станций, очистных сооружений и сетей, обеспечивающих непрерывный цикл подачи ресурса.

Значительную часть расходов формирует электроэнергия. Специалисты отмечают, что предварительные расценки утвердили еще в конце 2021 года, а с тех пор стоимость энергоресурсов существенно изменилась.

На этом фоне повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области рассматривается как часть более широкого процесса пересмотра финансовых моделей в жилищно-коммунальном секторе региона.

В «Кривбассводоканале» отмечают, что без корректировки экономических показателей обеспечивать стабильную работу системы будет все сложнее. Нынешний уровень поступлений уже не покрывает фактических затрат на очистку и транспортировку воды.

Окончательное решение о введении новых ставок будет принято после рассмотрения поданных расчетов и прохождения всех необходимых процедур.

Источник: dmkd

