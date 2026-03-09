Часть украинцев может потерять пенсию после 1 апреля, из-за обновленных правил для жителей Запорожской области и других регионов Украины.

Для части жителей Запорожской области существует риск потери пенсий после 1 апреля даже если они ранее прошли процедуру идентификации, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Предпосылкой является обновленный порядок информирования о неполучении пенсионных либо страховых выплат от органов пенсионного обеспечения русской федерации.

Новые требования прежде всего касаются граждан, проживающих или ранее проживавших на временно оккупированных территориях, а также выехавших оттуда на подконтрольную Украине территорию или за границу. От своевременного представления соответствующего уведомления зависит дальнейшее начисление и выплата украинской пенсии.

В частности, речь идет о лицах, которые в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года прошли физическую идентификацию, но по состоянию на 1 февраля 2026 года не предоставили информацию о том, что не получают пенсию или другие страховые выплаты из российской федерации.

Для таких граждан выплата украинской пенсии временно продолжается, однако только до момента подачи необходимого уведомления и не позднее 1 апреля 2026 года.

Если до этого срока соответствующая информация не будет предоставлена, выплаты могут быть прекращены, что фактически будет означать потерю пенсии для части жителей Запорожской области. Поэтому гражданам советуют не медлить и вовремя предоставить необходимые данные во избежание прекращения начислений.

В ПФУ подчеркивают, что это не новая проверка, а подтверждение того, что лицо не получает параллельных пенсионных или страховых выплат от государства-агрессора. Для этого предусмотрено несколько удобных способов предоставления информации:

Онлайн

Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ. В разделе «Дистанционное информирование» следует отметить пункт об отсутствии пенсий и/или страховых выплат от другого государства, в том числе РФ.

Видеоидентификация

При видеосвязи с работником территориального управления ПФУ. Информация о получении или неполучении фиксируется в официальном решении по результатам видеоидентификации.

Лично

Путем подачи заявления в сервисном центре ПФУ.

