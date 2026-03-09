Частина українців може втратити пенсію після 1 квітня, через оновлені правила для мешканців Запорізької області та інших регіонів України.

Для частини мешканців Запорізької області існує ризик втрати пенсій після 1 квітня, навіть якщо вони раніше пройшли процедуру ідентифікації, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті ПФУ.

Причиною є оновлений порядок інформування щодо неотримання пенсійних або страхових виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації.

Нові вимоги насамперед стосуються громадян, які проживають або раніше проживали на тимчасово окупованих територіях, а також тих, хто виїхав звідти на підконтрольну Україні територію чи за кордон. Від своєчасного подання відповідного повідомлення залежить подальше нарахування та виплата української пенсії.

Зокрема, йдеться про осіб, які у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року пройшли фізичну ідентифікацію, але станом на 1 лютого 2026 року не подали інформацію про те, що не отримують пенсію або інші страхові виплати з російської федерації.

Для таких громадян виплата української пенсії тимчасово продовжується, однак лише до моменту подання необхідного повідомлення і не пізніше ніж до 1 квітня 2026 року.

Якщо ж до цього терміну відповідну інформацію не буде надано, виплати можуть бути припинені, що фактично означатиме втрату пенсії для частини мешканців Запорізької області. Тому громадянам радять не зволікати та вчасно подати необхідні дані, щоб уникнути припинення нарахувань.

У ПФУ наголошують, що це не нова перевірка, а підтвердження того, що особа не отримує паралельних пенсійних або страхових виплат від держави-агресора. Для цього передбачено кілька зручних способів подання інформації:

Онлайн

Через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ. У розділі «Дистанційне інформування» потрібно відмітити пункт про відсутність пенсій та/або страхових виплат від іншої держави, зокрема рф.

Відеоідентифікація

Під час відеозв’язку з працівником територіального управління ПФУ. Інформація про отримання чи неотримання фіксується в офіційному рішенні за результатами відеоідентифікації.

Особисто

Шляхом подання заяви у сервісному центрі ПФУ.

