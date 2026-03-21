Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована, прежде всего, на пожилых людей, лиц с инвалидностью и граждан с тяжелыми заболеваниями.

В регионе стартовала гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области, организованная через центр поддержки «Единение», сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на людей постарше и внутренне перемещенных лиц, оказавшихся в сложных жизненных условиях.

Пункт работает на территории Александровской общины и принимает посетителей по будням. Здесь можно получить продуктовые наборы, гигиенические средства и другие принадлежности первой необходимости. Поддержка доступна как местным жителям, так и переселенцам.

Добровольцы проводят индивидуальные консультации, объясняют условия государственных программ и помогают сориентироваться среди доступных видов социальной поддержки. Для многих пожилых людей это пространство стало основным местом обращения за помощью.

Отдельное внимание уделяется Покровскому направлению, где количество запросов остается высоким. Ресурсы направляют, прежде всего, одиноким гражданам и семьям, которые не могут самостоятельно покрыть базовые потребности.

Прием посетителей проходит с 9:00 до 17:00. Специалисты принимают заявки, дают разъяснения и помогают подготовить необходимые документы.

Организаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована, прежде всего, на пожилых людей, лиц с инвалидностью и граждан с тяжелыми заболеваниями. Обновленный график выдачи публикуют в официальном Telegram-канале центра.

Жителям советуют следить за объявлениями и обращаться раньше времени. В будущем планируют выездные встречи и доставку наборов на дом для тех, кто не может самостоятельно посетить пункт поддержки.

