Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована передусім на літніх людей, осіб з інвалідністю та громадян із тяжкими захворюваннями.

У регіоні стартувала гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області, яку організували через центр підтримки «Єднання», повідомляє Politeka.

Програма спрямована на людей старшого віку та внутрішньо переміщених осіб, які опинилися у складних життєвих умовах.

Пункт працює на території Олександрівської громади та приймає відвідувачів у будні. Тут можна отримати продуктові набори, гігієнічні засоби й інші речі першої необхідності. Підтримка доступна як для місцевих жителів, так і для переселенців.

Добровольці проводять індивідуальні консультації, пояснюють умови державних програм і допомагають зорієнтуватися серед доступних видів соціальної підтримки. Для багатьох літніх людей цей простір став основним місцем звернення по допомогу.

Окрему увагу приділяють Покровському напрямку, де кількість запитів залишається високою. Ресурси спрямовують насамперед самотнім громадянам і родинам, які не можуть самостійно покрити базові потреби.

Прийом відвідувачів відбувається з 9:00 до 17:00. Фахівці приймають заявки, надають роз’яснення та допомагають підготувати необхідні документи.

Організатори наголошують, що гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області орієнтована передусім на літніх людей, осіб з інвалідністю та громадян із тяжкими захворюваннями. Оновлений графік видачі публікують у офіційному Telegram-каналі центру.

Мешканцям радять стежити за оголошеннями та звертатися завчасно. У майбутньому планують виїзні зустрічі й доставку наборів додому для тих, хто не може самостійно відвідати пункт підтримки.

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: з якими ще проблеми зіткнуться українці.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Кіровоградській області: як саме зросли ціни на базові товари.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО у Кропивницькому: що обов'язково потрібно зробити для отримання допомоги.