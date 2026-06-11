Прогноз погоды в Днепре на неделю с 12 по 18 июня демонстрирует типичную для июня непостоянство.

Прогноз погоды в Днепре на неделю с 12 по 18 июня будет формироваться под влиянием переменных воздушных масс, что повлечет за собой чередование жары, облачности и периодических осадков без длительных стабильных фаз, сообщает Politeka.

Начало периода, 12-13 июня, будет характеризоваться повышенным температурным фоном. Днем воздух будет прогреваться до +26…+28°C, в ночные часы удержится в пределах +19…+21°C. Атмосфера будет оставаться неустойчивой: утро в основном ясное, тогда как во второй половине дня будет расти облачность, местами возможны кратковременные дожди, которые могут переходить в вечерний период.

14 июня отметится непродолжительным понижением температуры до около +24°C. Осадки будут носить локальный характер и вероятны преимущественно днем. К вечеру синоптическая ситуация постепенно стабилизируется, небо отчасти прояснится.

15 июня снова будет преобладать облачный тип погоды. Температурные показатели останутся умеренными – до +23°C днем. Дождевые процессы возможны во второй половине суток, однако без продолжительного характера. Вечером ожидается постепенное уменьшение облачности.

16 июня станет относительно спокойным днем ​​около недели. Осадки не прогнозируются, температура воздуха будет держаться около +23°C. Ветер слабый, давление стабильное, что будет способствовать более комфортному метеорологическому фону.

17 июня вновь ознаменуется повышением неустойчивости атмосферы. После относительно спокойного утра днем ​​и особенно во второй половине суток возможны осадки, местами более интенсивные. Максимальное значение температуры сохраняется на уровне +23°C.

Заключительный день периода, 18 июня, пройдет более умеренно. Осадков не ожидается, будет наблюдаться чередование ясных и облачных периодов. Дневная температура составит около +24°C.

В итоге прогноз погоды в Днепре на неделю с 12 по 18 июня демонстрирует типичную для июня изменчивость: короткие дождевые эпизоды сменяются более стабильными и теплыми промежутками без длительных погодных аномалий.

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