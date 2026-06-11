Прогноз погоды в Днепре на неделю с 12 по 18 июня будет формироваться под влиянием переменных воздушных масс, что повлечет за собой чередование жары, облачности и периодических осадков без длительных стабильных фаз, сообщает Politeka.
Начало периода, 12-13 июня, будет характеризоваться повышенным температурным фоном. Днем воздух будет прогреваться до +26…+28°C, в ночные часы удержится в пределах +19…+21°C. Атмосфера будет оставаться неустойчивой: утро в основном ясное, тогда как во второй половине дня будет расти облачность, местами возможны кратковременные дожди, которые могут переходить в вечерний период.
14 июня отметится непродолжительным понижением температуры до около +24°C. Осадки будут носить локальный характер и вероятны преимущественно днем. К вечеру синоптическая ситуация постепенно стабилизируется, небо отчасти прояснится.
15 июня снова будет преобладать облачный тип погоды. Температурные показатели останутся умеренными – до +23°C днем. Дождевые процессы возможны во второй половине суток, однако без продолжительного характера. Вечером ожидается постепенное уменьшение облачности.
16 июня станет относительно спокойным днем около недели. Осадки не прогнозируются, температура воздуха будет держаться около +23°C. Ветер слабый, давление стабильное, что будет способствовать более комфортному метеорологическому фону.
17 июня вновь ознаменуется повышением неустойчивости атмосферы. После относительно спокойного утра днем и особенно во второй половине суток возможны осадки, местами более интенсивные. Максимальное значение температуры сохраняется на уровне +23°C.
Заключительный день периода, 18 июня, пройдет более умеренно. Осадков не ожидается, будет наблюдаться чередование ясных и облачных периодов. Дневная температура составит около +24°C.
В итоге прогноз погоды в Днепре на неделю с 12 по 18 июня демонстрирует типичную для июня изменчивость: короткие дождевые эпизоды сменяются более стабильными и теплыми промежутками без длительных погодных аномалий.
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