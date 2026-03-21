Подорожчання проїзду в Київській області відчують ті, хто регулярно користується популярним маршрутом, який везе пасажирів до столиці.

Подорожчання проїзду в Київській області наберало чинності з 10 березня, повідомляє Politeka.

З цього дня перевізники піднімуть тариф на маршруті Переяслав–Київ на 50 гривень.

Після подорожчання проїзду в Київські йобласті, звичайний квиток коштуватиме 200 гривень, а для студентів і школярів із дійсним студентським або учнівським квитком – 190 гривень.

Таке рішення стало логічним продовженням тенденції до підвищення цін на транспорт у регіоні, оскільки останній раз тариф на цьому маршруті змінювався 11 лютого минулого року.

Причини подорожчання проїзду в Київській області експерти називають комплексними. Основним фактором є збільшення ціни на пальне, що відображається на собівартості кожної поїздки.

Додатково, на тарифи впливають збільшені витрати на технічне обслуговування автобусів та мікроавтобусів, оскільки через інтенсивну експлуатацію транспортних засобів потрібно частіше проводити ремонт і технічний огляд.

Крім того, перевізники підвищили оплату праці персоналу, адже зросли витрати на зарплати водіїв та кондукторів у зв’язку з офіційним підняттям мінімальної заробітної плати.

Економічна ситуація загалом, зокрема посилення фіскального тиску та відсутність компенсації за пільгове перевезення пасажирів, також стала однією з причин для перегляду тарифів.

Розклад руху маршруток залишається незмінним, але пасажирам радять уважно планувати свій час і бюджет.

Перше відправлення з Переяслава на станцію метро «Позняки» починається о 05:05, а на станції метро «Харківська» та «Чернігівська» – о 05:30.

Останній рейс відправляється о 19:30. З Києва маршрутки вирушають з 07:20 та 07:30 з різних станцій метро і останній рейс запланований на 22:00.

