Подорожание продуктов в Киеве в последние недели почувствовали многие семьи, поэтому рассказываем об этом более подробно.

Подорожание продуктов в Киеве стало очевидным уже в первых числах марта, сообщает Politeka.

О подорожании продуктов в Киеве проинформировали на официальном сайте Минфина.

Например, свежемороженая скумбрия в Megamarket стоит в марте 295 гривен за килограмм, у Novus – 294 гривны, а в Auchan – 279,90 гривны.

Средняя цена в феврале составила 274,64 гривны, что свидетельствует о постепенном росте стоимости рыбы, которая является популярным источником белка для многих горожан.

Овощи также попали под влияние роста цен. Капуста молодая в Megamarket в марте стоит 45 гривен за килограмм, в то время как средняя цена по магазинам в феврале составляла всего 33 гривны.

Это означает, что за месяц стоимость молодой капусты выросла почти на треть, и для домохозяйств такое изменение заметно сказывается на бюджете.

Мясные продукты в Киеве еще больше подорожали. Говядина гуляш в Megamarket стоит 490 гривен за килограмм, у Novus – 399 гривен, у Metro – 323,89 гривны.

Средняя цена в феврале составляла 389,36 грн. Такой широкий разброс стоимости объясняется разницей в поставщиках и качеством мяса.

Причины повышения ценников комплексны. Война и боевые действия уменьшили поголовье скота и птицы, что оказывает непосредственное влияние на цены на мясо и яйца.

Логистика стала дороже из-за роста стоимости транспорта и повышения рисков доставки. Перебои с электроснабжением заставляют производителей использовать дорогостоящие генераторы.

Также экономические факторы, такие как инфляция и колебания курса доллара влияют на стоимость импортных составляющих.

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Киеве: украинцев ждут изменения, к чему готовиться в январе.

Также Politeka сообщала, что бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: где оказывают поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: из-за какой покупки могут прекратить выплаты.