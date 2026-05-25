Доплаты в Запорожской области и право на ежемесячную надбавку к пенсионным выплатам имеют неработающие военные пенсионеры, сообщает Politeka.

Доплаты для пенсионера в Запорожской области назначаются представителям как рядового, так и офицерского состава. Главное исключение касается только прежних срочников.

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что надбавку могут начислить дополнительно к пенсии за выслугу лет или к выплате по инвалидности.

Основными получателями являются домохозяйства, где одна пенсия фактически обеспечивает проживание нескольких нетрудоспособных членов семьи.

Именно такие семьи сегодня испытывают наибольшие финансовые затруднения. После начала полномасштабного вторжения существенно возросло количество семей, в которых бывший военный удерживает пожилых родителей или родственников с инвалидностью.

Ежемесячная денежная помощь помогает частично возмещать расходы на покупку лекарств, продуктов питания и оплату коммунальных услуг.

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, вырос до 2595 гривен. Поскольку указанная социальная выплата составляет ровно 50% этого показателя, сумма начисления теперь составляет около 1297 гривен на каждого иждивенца.

Доплаты пенсионерам в Запорожской области не начисляются автоматически. Получатель должен самостоятельно подать документы в государственные органы.

Для оформления помощи необходимо предоставить заявление в сервисный центр или через электронный кабинет на веб-ресурсе ведомства.

Нужно подготовить паспорт, идентификационный код, документы о родстве, а также официальные справки о совместном проживании и отсутствие других доходов или работы у иждивенцев.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Появилась жизненно важная гуманитарная помощь: какую поддержку обещают пенсионерам в Запорожской области.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где и как искать дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где оказывают поддержку.