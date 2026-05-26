В Николаевской области продолжается предоставление гуманитарной помощи пенсионерам и другим социально уязвимым категориям населения, сообщает Politeka.net.

В регионе начат новый масштабный проект помощи под названием «Консорциум LINK». Инициатива направлена ​​на поддержку граждан, принадлежащих к определенным категориям уязвимости и нуждающихся в дополнительной социальной защите в условиях сложной гуманитарной ситуации.

В то же время, организаторы уточняют, что для населенных пунктов, расположенных в пределах до 20 километров от линии боевых действий, предусмотрены отдельные, более адаптированные условия участия или упрощенные критерии доступа к программам поддержки.

К участию в гуманитарной помощи допускаются жители региона, соответствующие, по меньшей мере, одному из установленных критериев. Среди них — пенсионеры от 60 лет, люди с инвалидностью, многодетные семьи, воспитывающие троих и более несовершеннолетних детей, одинокие родители или официальные опекуны. Отдельно в перечень включаются внутренне перемещенные лица, а также домохозяйства, чье жилье было повреждено в результате обстрелов или боевых действий.

В рамках гуманитарной составляющей предоставляются наборы предметов первой необходимости, базовые гигиенические наборы, специализированные гигиенические свертки для маломобильных лиц, а также продуктовые наборы, рассчитанные на обеспечение базовых потребностей домохозяйств.

Отдельным направлением определена финансовая помощь. Речь идет о выплатах пострадавшим от обстрелов, а также многоцелевой денежной поддержке для жителей прифронтовых территорий, позволяющей самостоятельно определять самые неотложные расходы.

Также в рамках проекта действует компонент защиты и сопровождения. Он включает поддержку семей и лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, а также перенаправление в профильные государственные и партнерские службы для получения дополнительной помощи.

Источник: Angels of Salvation.

