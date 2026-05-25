Подорожание проезда в Волынской области планируется рассмотреть на очередном заседании исполнительного комитета Нововолынского городского совета, сообщает Politeka.

Проект решения о подорожании проезда в Волынской области был обнародован после анализа финансового состояния местных автопредприятий.

Об этом проинформировали на официальном Фейсбуке-странице городского совета, отметив причины возможных изменений в городском транспорте.

Нововведения готовят из-за существенного роста расходов перевозчиков. Предприятия заявляют о значительном повышении цен на топливо, увеличении расходов на техническое обслуживание автобусов и покупке необходимых запчастей.

Отдельным фактором для просмотра расценок называют необходимость повышения оплаты труда водителей. Жителям объясняют, что без корректировки тарифов будет сложно удержать стабильную работу автобусных маршрутов в городе.

В горсовете сообщили, что при утверждении проекта пассажирам придется платить по новым расценкам.

Стоимость одной поездки при использовании электронного билета может составлять 17 гривен. Если человек выбирает наличный расчет, то цена будет выше и составит 20 гривен.

В то же время, подорожание проезда в Волынской области не коснется абсолютно всех категорий населения Нововолынска.

Для школьников тариф обещают оставить по-прежнему на уровне 10 гривен, но для этого ребенку обязательно нужно иметь при себе ученический билет.

Также в городском совете отмечают, что изменять стоимость долгосрочных проездных билетов на 60 и 90 поездок не планируют.

Процедура утверждения новых расценок требует согласования со всеми профильными службами, поэтому точная дата введения обновленных тарифов станет известна после официального голосования членов исполкома.

Источник: официальная Фейсбук-страница городского совета