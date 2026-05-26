Подорожание проезда в Днепре отражает всеобщую тенденцию в других городах страны.

Подорожание проезда в Днепре официально вступило в силу 9 мая, когда перевозчики перевели маршрутные автобусы на тариф 23 гривны за одну поездку, передает издание Politeka.

Предварительная корректировка стоимости произошла в январе. Тогда пассажиры платили 20 гривен, а среди причин называли рост цен на энергоносители, колебания валютного рынка и перебои с электроснабжением.

В городском совете Днепра подтвердили введение новых расценок. По словам чиновников, решение было принято с учетом актуальных экономических показателей транспортной сферы.

Представители автопредприятий сообщают о существенном увеличении расходов на дизельное топливо, смазочные материалы и техническое обслуживание подвижного состава. Поэтому компаниям все сложнее обеспечивать стабильную работу маршрутов.

Руководитель одного из перевозчиков Андрей Русовский также указал на кадровую проблему. Часть водителей и работников сервисных служб оставили работу, из-за чего отдельные автобусы временно не выходят на линию.

В транспортном департаменте отметили, что после перемен на мировом топливном рынке оптовая цена дизеля приблизилась к 90 гривен за литр. Раньше этот показатель составил около 70 гривен.

По оценкам специалистов, фактическая себестоимость пассажирских перевозок достигает 28–32 гривен в зависимости от направления. В то же время более значительное повышение могло бы создать дополнительную нагрузку для населения.

В горсовете отмечают, что подорожание проезда в Днепре отражает общую тенденцию в других городах страны, где транспортные компании также пересматривают тарифы из-за увеличения расходов и нехватки кадров.

Эксперты считают, что дальнейшая ситуация будет зависеть от цен на топливо, экономических условий и возможностей перевозчиков поддерживать маршрутную сеть.

