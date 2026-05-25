Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируется сразу в нескольких ключевых сегментах потребительского рынка, где изменения охватили мясные изделия, бакалею и молочную продукцию, формируя общую восходящую ценовую динамику, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

В сегменте мясных деликатесов заметный рост демонстрирует сырокопченая колбаса "Алан Брауншвейская" (375 г). В сети Metro ее актуальная стоимость составляет 391,14 грн., тогда как в апреле средний уровень держался на отметке 345,52 грн. В течение последнего месяца цена закрепилась у новой планки, что свидетельствует о завершении предыдущего этапа стабилизации и переходе к более высокому ценовому диапазону.

Не менее показательна ситуация на рынке круп. Гречка в настоящее время реализуется в среднем по 81,80 грн за килограмм. В торговых сетях зафиксирован разброс от 73,89 до 96,50 грн, что зависит от политики конкретного ритейлера и поставочных условий. Для сравнения, средний показатель апреля составил 69,21 грн. Таким образом, разница за месяц получилась ощутимой и повлияла на стоимость базового продукта ежедневного потребления.

Молочный сегмент также показывает постепенный рост. Маргарин «Олком Сливочный 72,5%» в расфасовке 200 грамм сейчас стоит 44,20 грн. В торговых сетях цены колеблются в пределах 42,90–45,49 грн., что указывает на небольшое, но стабильное давление на конечную стоимость. Еще месяц назад средний уровень составил 39,83 грн, поэтому изменение хоть и не резкое, но последовательное.

Отдельно стоит отметить, что подорожание продуктов в Днепропетровской области носит неравномерный характер: одни позиции дорожают постепенно, другие скачкообразно, что зависит от логистики, сезонности и объемов поставок.

В итоге рынок демонстрирует смещение стоимости в сторону более высоких уровней, а потребители уже адаптируются к новым ценовым ориентирам в повседневной корзине.

Источник: Мінфін

