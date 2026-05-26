Доплаты для пенсионеров в Николаевской области доступны отдельным категориям граждан, сообщает Politeka.

Право на доплаты в Николаевской области имеют неработающие военные пенсионеры от рядового до офицерского состава.

Государство оказывает такую ​​помощь всем бывшим армейцам, за исключением тех, кто проходил срочную службу. Саму выплату могут начислять как дополнение к пенсии за выслугу лет, так и к пенсии по инвалидности.

Как напоминает Пенсионный фонд Украины, главным условием для назначения средств является наличие на иждивении нетрудоспособных членов семьи, для которых гражданин стал единственным кормильцем.

В 2026 году прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, повысился до 2595 гривен. Поскольку надбавка равна половине этого официального показателя, ее размер сейчас составляет около 1297 гривен на каждого нетрудоспособного иждивенца.

Несмотря на то, что доплаты для пенсионеров в Николаевской области гарантированы профильным законом, они не назначаются автоматически.

Гражданин должен самостоятельно обратиться к представителям Пенсионного фонда и предоставить пакет документов.

Эти бумаги должны официально подтверждать содержание нетрудоспособных членов семьи и полное отсутствие другого дохода у этих людей.

Из-за сложности бюрократической процедуры часть пожилых людей вообще не знает о возможности оформления помощи. Другие же украинцы откладывают обращение в госорганы из-за банальной нехватки справок или потери документов во время войны.

Для официального назначения надбавки пожилому человеку необходимо подать заявление. Сделать это можно лично во время визита или через электронный кабинет.

