Завершение отопительного сезона в Киеве в 2026 году будет происходить постепенно, с учетом температуры, состояния сетей и рисков безопасности.

Завершение отопительного сезона в Киеве в 2026 году еще не определено, сообщает Politeka.

Прошлая зима оказалась одной из самых сложных из-за массированных ударов по энергетическим объектам, однако большинство домов получали тепло стабильно.

Четкой даты отключения батарей нет, ведь решение зависит от погодных условий. Согласно постановлению Кабинета Министров № 830, теплоснабжение прекращается, когда среднесуточная температура в течение трех дней превышает +8 °C. Окончательное решение принимает власть с учетом состояния сетей, потребностей населения и фактических погодных условий.

Отключение происходит поэтапно. Сначала тепло выключают в жилых домах, больницы, школы и детсады остаются с подачей для сохранения комфортных условий. В зданиях с индивидуальными тепловыми пунктами или под управлением ОСМД владельцы могут самостоятельно регулировать температуру, позволяющую отключать отопление раньше других объектов.

Сроки завершения отопительного сезона в значительной степени зависят от погоды. При раннем потеплении батареи могут остыть в конце марта. Если в апреле сохранятся похолодание, отключения перенесут во избежание резкого понижения температуры в квартирах.

Параллельно уже идет подготовка к следующему отопительному периоду. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что коммунальные службы восстанавливают поврежденные участки сетей и исследуют альтернативные источники теплоснабжения. Создан совет по энергетической безопасности, в который вошли специалисты, ученые и эксперты.

Обсуждают восстановление критических объектов и внедрение когенерационных и автономных систем. Они рассматриваются как дополнение к централизованному отоплению, а не полная замена. Реализация проектов требует значительных финансовых ресурсов и поддержки государства и международных партнеров.

Таким образом, завершение отопительного сезона в Киеве в 2026 году будет происходить постепенно, с учетом температуры, состояния сетей и рисков безопасности. Жителям советуют следить за сообщениями коммунальных служб и планировать потребление тепла в соответствии с обновлениями.

