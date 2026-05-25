Денежная помощь для ВПЛ в Одессе выплачивается в рамках многоцелевой программы поддержки от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, сообщает Politeka.

Данная денежная помощь для ВПЛ в Одессе направлена ​​на покрытие важнейших базовых потребностей граждан, пострадавших из-за боевых действий.

Параметры выплат предусматривают предоставление по 3600 грн. на одного человека ежемесячно в течение 3 месяцев. Общая сумма выплаты на человека составляет 10800 грн.

Регистрация производится один раз на все домохозяйство. Подать заявку на участие в этой программе могут внутренне перемещенные лица, получившие официальную справку за последние 6 месяцев.

Также на средства могут рассчитать люди, вернувшиеся из-за границы после 24.02.2022 или вернувшиеся к своему постоянному месту жительства в Украине.

Организаторы отмечают, что потенциальный заявитель не должен получать аналогичную денежную помощь для ВПЛ в Одессе от других организаций в течение последних 3 месяцев.

Для успешного прохождения регистрации семья должна соответствовать установленным критериям уязвимости и иметь доход менее 6318 грн. на одного человека.

К таким категориям относятся одинокие родители с детьми, люди старше 55 лет, а также лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Претендентам необходимо заранее подготовить обязательный пакет документов, включающий паспорт или ID карту, ИНН, справку переселенца, свидетельства о рождении детей, IBAN счет и официальное подтверждение уязвимости.

Гражданам необходимо обратиться в специальный пункт сбора данных, где приемом заявок занимается БФ «Право на защиту».

Источник: Enableme Ukraine

