Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется правительством для финансовой поддержки украинцев, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины приняло решение продлить сроки подачи документов для предоставления государственной поддержки на проживание до 1 июня 2026 года.

Ранее подать соответствующие заявления необходимо было до 1 мая, однако теперь у переселенцев есть дополнительное время для обращения в органы социальной защиты.

Изменения касаются начисления средств для самых маленьких переселенцев. Получить денежную помощь для ВП в Днепропетровской области на детей можно с 1 февраля 2026 независимо от уровня доходов родителей.

Соответствующее заявление следует подать до 1 июня 2026 года. Размер ежемесячной выплаты на каждого ребенка составляет 3000 грн.

Нововведения коснутся и нетрудоспособных переселенцев. Из-за повышения прожиточного минимума граждане, прекратившие начисление средств из-за превышения лимита доходов, получили право на пересмотр документов.

Начисление средств с 1 января 2026 возможно при условии подачи документов до 1 июня 2026 года. Если бумаги отправить позже этой даты, деньги будут предоставляться с месяца обращения.

Государственная денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области для людей с инвалидностью составляет 3000 грн в месяц, а для других категорий граждан предусмотрено 2000 грн.

Власти также приняли решение увеличить продолжительность поддержки для самых уязвимых семей. Максимальное количество шестимесячных периодов выплат продлено с четырех до пяти.

Источник: espreso.tv

